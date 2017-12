WLAN an deutschen Flughäfen

Sorgenfrei und unbegrenzt surfen Passagiere in den Großstädten Berlin (Tegel und Schönefeld), Köln, Frankfurt am Main, München, Hamburg, Düsseldorf und Nürnberg am Flughafen. Aber auch in Münster, Friedrichshafen, Kassel-Calden, Memmingen und am Airport Weeze (Niederrhein) steht Reisenden während ihres Aufenthaltes am Flughafen kostenlos unbegrenzter Zugriff auf das Internet zur Verfügung.



Nur kurz verbunden: Zeitlimits trüben die Surf-Freude am Flughafen



In anderen deutschen Städten ist das WLAN dagegen nur für ein gewisses Zeitkontingent nutzbar: In Hannover, Bremen und Paderborn / Lippstadt für drei Stunden, in Dresden für zwei Stunden und in Stuttgart, Frankfurt-Hahn sowie Rostock-Laage für eine Stunde. An den Flughäfen Erfurt-Weimar und Karlsruhe / Baden-Baden sind es sogar nur 30 Minuten kostenloses WLAN. Unbedingt nachrüsten sollte der Flughafen Dortmund, der lediglich seinen Newsletter-Abonnenten für 30 Minuten kostenfreies WLAN zur Verfügung stellt. Danach wird das WLAN auch für die Leser des Newsletters kostenpflichtig (eine Stunde 3€ / zwei Stunden 5€ und 24 Stunden 30€). Abhilfe schafft da nur das mobile Internet oder der Gang in eines der Bistros und Kaffeehäuser, die häufig einen Internetzugang für Kunden bereitstellen. Alternativ helfen auch mobile WLAN-Router wie von Skyroam, Huawei oder TP-Link.



Wie steht Deutschland im Vergleich da?



Mit Blick auf unsere EU-Nachbarn schlägt sich Deutschland bei der grundsätzlichen Abdeckung recht gut, jedoch gilt es bei der Nutzungsdauer und Preisgestaltung aufzuholen: Alle untersuchten spanischen und französischen Flughäfen boten komplett kostenlosen und unbegrenzten Zugriff auf das Internet an. Ebenso sind auch die meisten amerikanischen Flughäfen der Untersuchung für ihre Passagiere damit ausgestattet. Stark frequentierte Drehkreuze wie Schiphol in Amsterdam, Moskau oder Istanbul schließen den Kreis der Gratisanbieter. Überraschend ist, dass New Yorks John F. Kennedy Airport genauso wie die Flughäfen von Los Angeles oder Honolulu bis zu 6,95 US-Dollar für 24-Stunden Internetzugang verlangen.



WLAN über den Wolken



Wer die Wartezeit genutzt hat, um zu arbeiten oder die Lieblingsserie zu streamen, der kann bei bestimmten Airlines im Flieger nahtlos anknüpfen. Anbieter, die auch während des Fluges WLAN anbieten sind Lufthansa, Norwegian oder JetBlue, die auf ihren jeweiligen Kontinenten - national, in Europa und den USA, freien Internetzugang gewähren. Turkish Airlines hat für Business-Class-Reisende kostenloses Internet und in Asien sind es Air China und Nok Air, die mit diesem Service bei Passagieren zusätzlich punkten. Der Irrglaube, dass WLAN oder Handystrahlen das Flugzeug so stark beeinträchtigen, dass es Probleme während des Fluges oder gar einen Absturz geben könnte, ist weit verbreitet. Fakt ist, dass Handys an Bord nicht erlaubt sind, weil telefonierende Passagiere sicherheitsrelevante Durchsagen verpassen, Mitreisende stören würden sowie Störgeräusche im Funkverkehr entstehen könnten.



Übrigens: Wer für den Internetzugang an einem der weltweiten Flughäfen nicht zahlen will, hat Glück. Der IT-Spezialist und Blogger Anil Polat aus den USA hat eine interaktive Karte erstellt, auf der Passagiere die Passwörter der internationalen Flughäfen und Airline-Lounges gesammelt haben und frei zugänglich machen. So finden Passagiere an Flughäfen auf der ganzen Welt ihren Weg kostenlos ins Netz.



Die Karte als Überblick finden Sie unter https://wpyadmin.ne.cision.com/l/xdrpgivx/foxnomad.com/2016/04/26/map-wireless-passwords-airports-lounges-around-world-updated-regularly



Aber Vorsicht: Zugang auf Seiten mit Passwortabfrage sollten allerdings per WLAN nicht genutzt werden, da nicht bekannt ist, wie die eingesetzte Hardware abgesichert ist. Dafür sollten Sie auf jeden Fall bereitgestellt PC-Terminals an den Flughäfen aufsuchen, die - sofern vorhanden - weitgehend kostenfrei sind.



Quelle: Ballou PR GmbH