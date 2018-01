Traditionsball "Bal paré de Charcutier" 2018 in München mit großer Überraschung

52. Schwarz-Weiß-Faschingsball der Vereinigten Münchner Metzger am 27. Januar 2018 im Bayerischen Hof Auch in diesem Jahr findet der Traditionsball "Bal pare de Charcutier" der Vereinigten Münchner Metzger in München im Bayerischen Hof statt und die Laudatio für den Botschafter des Guten Geschmacks hält ein Urbayer, den nicht nur alle Münchner kennen. Wer sie hält, ist noch ein Geheimnis, aber er wird kommen, also der Herr .... Traditionell handelt es sich bei den Faschingsbällen der Vereinigten Münchner Metzger um einen „Schwarz-Weiß-Ball“. Die Damen und Herren erscheinen von daher in schöner und ansprechender Abendgarderobe. Die Damen zieren sich mit einem Abendkleid, während die Herren überweigend einen einen Smoking tragen. "Gäste aus anderen Berufen und Privatleute sind aber sehr gerne gesehen", so die Metzger-Innung München.