FEMINISTA - Das erste politische Parfum der Welt

Feminista - ein Parfum und eine Plattform von Hero's Journey Reisebüro und Geza Schön - entworfen, um das erste politische Parfum in der Welt zu sein, das die Beseitigung von Mehrdeutigkeiten des Feminismus befürwortet und den Wandel im Kampf für die Gleichheit aller Menschen unabhängig von Geschlecht und sexueller Präferenz fördert. Sehr, sehr sinnlich ist sie, die neue Kreation von Geza Schön, dem Rebell unter den Parfumeuren, der bereits mit seinen ESCENTRIC MOLECULES die Welt der Düfte revolutionierte.

Von der Idee, den intersektionalen Feminismus zu unterstützen, bis zur exklusive Vermarktung, die alle Stereotypen in der Schönheitsindustrie durchbricht erhalten Verbraucher und Verbraucherin einen neuen Duft dessen Hauptkomponenten Veilchen, Leder, rosa Pfeffer, Zedernholz, Wacholderbeere und Styrax dieses komplexen Parfums abbilden.



Aber FEMINISTA ist nicht nur ein olfaktorisches Meisterwerk, sondern auch ein politisches Statement. Denn bis zu 15% der Nettoeinnahmen werden reinvestiert und sollen immer wieder wechselnden kulturellen, politischen oder sozialen Projekten zugute kommen, die mit einem modernen Verständnis von Feminismus vereinbar sind gemäß der Sicht "Feminism includes all races, genders and sexualities."

FEMINISTA Eau der Parfum, 100ml gibt es für 132.- €, die 30ml für 64.- €.

Das Parfum ist nur erhältlich über feminista.world . Weitere Informatinen über das Projekt und den Hersteller sind auf der Seite ebenfalls umfangreich zu finden.